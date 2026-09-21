به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از برگزاری همایش «روز ملی سیب» در ۷ مهرماه با حضور مقامات کشوری و استانی خبر داد.

محمدرضا اصغری با تأکید بر اینکه آذربایجان غربی با تولید یک‌سوم سیب کشور، پیشرو در زنجیره ارزش این محصول در کشور است، اعلام کرد: جلساتی جهت تسهیل صادرات و رفع چالش‌های صادرکنندگان، به‌ویژه مسئله تعهد ارزی، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به کیفیت مطلوب کنسانتره سیب تولیدی استان در بازارهای جهانی، این محصول را یک مزیت راهبردی اقتصادی و اشتغال‌زا برای کشور دانست و افزود: نامگذاری روز ملی سیب، فرصتی برای حمایت از باغداران و توسعه صنایع تبدیلی و افزایش ارزش افزوده این صنعت است.