پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به مصوبات جلسه اول کنترل مجرمان حرفهای، سابقه دار و خطرناک استان، بر عملیاتی و اجرایی کردن آنها تاکید و گفت: همه باید اهتمام ویژهای در این خصوص داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، دومین نشست ستاد کنترل مجرمان حرفهای، سابقه دار و خطرناک به ریاست مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان و با حضور دادستان مرکز استان و مدیران دستگاههای متولی و انتظامی برگزار شد.
رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به مصوبات جلسه اول کنترل مجرمان حرفهای، سابقه دار و خطرناک استان، بر عملیاتی و اجرایی کردن آنها تاکید و گفت: همه باید اهتمام ویژهای در این خصوص داشته باشند.
مجید الهیان در ادامه با بیان اهمیت مقوله امنیت و هماهنگی مسئولین در برقراری امنیت جامعه افزود: خدشهدار شدن امنیت و وقوع برخی جرائم توسط اراذل و اوباش حتی در ابعاد کوچک، بازتاب منفی گسترده در جامعه دارد و و تبعات روحی و روانی آن جبران ناپذیر است و نباید به این افراد مجالی برای اخلال درنظم عمومی و مخدوش کردن امنیت داد.
رئیس شورای قضایی استان با تاکید بر رصد اطلاعاتی مجرمین سابقه دار تصریح کرد: شناسایی مجرمان حرفهای و خطرناک، تشکیل بانک جامع اطلاعاتی، اشراف اطلاعاتی، رصد اقدامات سوء، سلب تحرک مجرمانه و در نتیجه پیشگیری از تکرار جرم با ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مسئول، از اهداف تشکیل این ستاد است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: صرفاً حبس و اقدامات سلبی نسبت به مجرمان حرفهای، سابقهدار و خطرناک موثر نخواهد بود، زیرا علاوه بر برخوردهای قاطع نسبت به این مجرمان، باید زمینه اصلاح آنها نیز فراهم شود و این موضوع میبایست در دوران تحمل مدت حبس مورد توجه قرار گیرد و در این راستا باید از تمامی ظرفیتهای قانونی و اجتماعی استفاده شود، تا امنیت پایدار در جامعه تحقق یابد.