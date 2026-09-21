به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ۳ هزار و ۳۶۰ لیتر بنزین قاچاق و ۴۱ کارت سوخت غیرمجاز در سقز کشف و توقیف شد.

در این رابطه سه نفر نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

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بیش از ۳ تن مرغ غیربهداشتی در بازرسی‌های دامپزشکی قروه شناسایی و از چرخه مصرف خارج شد.

نظارت‌های بهداشتی در این شهرستان همچنان ادامه دارد.

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رئیس پلیس راهور کردستان از اجرای تدابیر ویژه ترافیکی و اقدامات ایمنی در اطراف مراکز آموزشی همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد.

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فرمانده سپاه مریوان از اجرای ۸۵ ویژه‌برنامه در هفته دفاع مقدس خبر داد که ۱۵ برنامه آن، شاخص و محوری است.

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در قالب «پویش مهر علوی»، ۸۳۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۱۱ میلیارد ریال میان دانش‌آموزان مناطق محروم مریوان توزیع شد.

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همزمان با بازگشایی مدارس و ماه ربیع‌الثانی، هزار پرس غذای گرم پخت و میان خانواده‌های نیازمند دهگلان توزیع شد.