پخش زنده
امروز: -
چند خبر کوتاه از نقاط مختلف استان را در بسته خبری ۳۰ شهریور ماه مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ۳ هزار و ۳۶۰ لیتر بنزین قاچاق و ۴۱ کارت سوخت غیرمجاز در سقز کشف و توقیف شد.
در این رابطه سه نفر نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.
-------------------------------------------
بیش از ۳ تن مرغ غیربهداشتی در بازرسیهای دامپزشکی قروه شناسایی و از چرخه مصرف خارج شد.
نظارتهای بهداشتی در این شهرستان همچنان ادامه دارد.
--------------------------------------------------
رئیس پلیس راهور کردستان از اجرای تدابیر ویژه ترافیکی و اقدامات ایمنی در اطراف مراکز آموزشی همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد.
----------------------------------------------
فرمانده سپاه مریوان از اجرای ۸۵ ویژهبرنامه در هفته دفاع مقدس خبر داد که ۱۵ برنامه آن، شاخص و محوری است.
---------------------------------------
در قالب «پویش مهر علوی»، ۸۳۰ بسته لوازمالتحریر به ارزش ۱۱ میلیارد ریال میان دانشآموزان مناطق محروم مریوان توزیع شد.
--------------------------------------------
همزمان با بازگشایی مدارس و ماه ربیعالثانی، هزار پرس غذای گرم پخت و میان خانوادههای نیازمند دهگلان توزیع شد.