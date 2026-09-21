نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی با موضوع مدیریت مخاطرات پاییزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی با محور بررسی آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با مخاطرات طبیعی برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌ها برای مواجهه با پدیده ال نینو و بارش‌های احتمالی پاییز و زمستان بررسی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی گفت: با توجه به برگزاری مانور آمادگی در سال گذشته، دستگاه‌های اجرایی استان از آمادگی مناسبی برای مدیریت این پدیده برخوردارند و لایروبی رودخانه‌ها، پاکسازی پل‌ها و رفع موانع سازه‌های تقاطعی فاقد آب‌گذری مناسب نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل محیط زیست استان هم گفت: مخاطرات تهدیدکننده تالاب میقان از جمله آتش‌سوزی، گرد و غبار، تلفات پرندگان و هجوم حشرات نیز بررسی و بر تداوم اقدامات پیشگیرانه تأکید شد.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، دست‌کم تا ۱۰ روز آینده بارشی در استان پیش‌بینی نمی‌شود و احتمال ورود سامانه بارشی در اوایل دهه دوم مهر وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان هم گفت: ذخیره آب سد کمال‌صالح به ۱۹ میلیون مترمکعب و سد الغدیر ساوه به ۲۰ میلیون مترمکعب رسیده است و تأمین آب شرب در پاییز و زمستان با مشکل مواجه نخواهد بود.