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تعویض پرچم گنبد حرم بانوی کرامت در شب وفات حضرت معصومه (س)

همزمان با شب وفات شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه (س)، آیین تعویض پرچم گنبد حرم مطهر بانوی کرامت با حضور عزاداران در قم برگزار شد.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ - ۲۰:۰۵
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برچسب ها: حضرت معصومه(س) ، تعویض پرچم ، گنبد
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