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مدرسه معراج به عنوان چهارمين مدرسه دولتی در ارومیه و با هزینه ۳۰ میلیارد ریال از محل اجرای حکم جایگزین حبس بازسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه روند بازسازی، تکمیل و تجهیز چهار مدرسه دولتی در ارومیه با استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، مدرسه معراج ارومیه با ۳۰ میلیاردریال جایگزین حبس به چرخه آموزش وارد شد.
آئین جوانهها با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و تعدادی از معاونین قضایی و قضات پیشرو در صدور مجازاتهای جایگزین حبس، مدیرکل آموزش و پرورش استان، معاونان ایشان، اولیا و دانشآموزان مدرسه معراج ارومیه برگزار شد.
محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این آئین با تبریک آغاز سال تحصیلی این روز را به اولیا و دانشآموزان و معلمان تبریک گفت.
همچنین علی نژاد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، آغاز هفته دفاع مقدس را که یادآور رشادتهای رزمندگان اسلام است تبریک و برای جبهه مقاومت و رزمندگان اسلام در مقابله با دشمن جنایتکار آمریکایی-صهیونیستی آرزوی پیروزی و نصرت الهی نمود و گفت: آنچه که موجب پیروزی ملت ایران و رزمندگان اسلام در همه صحنهها هست عامل ایمان و وحدت است.
علی نژاد با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: سربلندی یک ملت در گرو علم و خرد است و این دو گزینه جامعه را به سمت تعالی سوق میدهند پس باید در تحصیل علم با خرد و هوشمندی حرکت کنیم و برای آینده ایران عزیزمان تلاش کنیم چرا که دشمن هم از علم و خرد ایران میترسد.
رئیس کل دادگستری استان به بیان اهمیت و جایگاه مدارس در تربیت و پرورش دانش آموزان پرداخت و گفت:بعد از خانواده، مدرسه مهمترین محیطی است که انسان ساز است و فرد را به سمت رشد و تعالی سوق میدهد و در واقع مدارس، مکتب انسان ساز هستند که هر فردی موفقیتهای خود را از این مکتب آغاز میکند.
محمد علی نژاد به مقوله قانونمداری هم تأکید و گفت: مهمترین چیزی که در مدارس میتوان به دانشآموزان آموخت پایبندی به نظم و قانون است چرا که قانون مداری در زندگی اجتماعی انسان نقش بسیارموثر و مهمی دارد.
مقام ارشد قضایی استان از همکاران قضایی در محاکم جزایی که با استفاده صحیح از ظرفیت مجازاتهای جایگزین حبس توانستهاند چند مدرسه را در سطح شهر بازسازی و احیا کنند تشکر کرد و گفت: همکاران قضایی به جای اینکه مرتکبین برخی جرایم سبک را به زندان بفرستند با اعمال مجازاتهای جایگزین حبس برای بازسازی و تکمیل و تجهیز مدارس حکم میدهند تا عدلیه در خدمت آموزش نوگلان عزیز کشورمان سهیم باشد.
علی نژاد افزود: مدرسه معراج با احکام جایگزین حبس با مبلغ ۳۰ میلیارد ریال بازسازی، تکمیل و تجهیز شده تا دانشآموزان از آن نهایت بهره را ببرند و انشاءالله این روند همچنان ادامه خواهد داشت .
صمیمی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی هم در این آئین از رئیس کل دادگستری استان و قضات تلاشگر تقدیر و تشکر کرد و این اقدام ارزشمند را کمک بزرگی برای آموزش و پرورش عنوان کرد.
در پایان این آئین علی نژاد و همراهان از بخشهای مختلف مدرسه معراج که با احکام جایگزین حبس بازسازی و مورد بهرهبرداری قرار گرفته بود بازدید کردند.