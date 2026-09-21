به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی پوش تیم فوتبال تراکتور فقط تا ۳۱ شهریور مجوز بازی برای تراکتور را داشت و از این تاریخ به بعد مشمول است و مجوز بازی وی باطل می‌شود.

حجت الله بهمنی، سخنگوی سازمان لیگ فوتبال ضمن اعلام این خبر، گفت: تنها در صورتی که سازمان نظام وظیفه با ارسال نامه، مجوز بازی وی را تمدید کند این دروازه بان می‌تواند تراکتور را در ادامه بازی‌های لیگ برتر فوتبال همراهی کند.