پخش زنده
امروز: -
همزمان با سراسر کشور، مدارس استان قزوین امروز با برگزاری جشنهای شکوفهها و جوانهها، میزبان بیش از ۳۴ هزار دانشآموز پایه اول و هفتم بود که نخستین روز از سال تحصیلی جدید را جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ امروز فضای مدارس استان قزوین رنگوبوی دیگری داشت؛ مدارس استان با برگزاری دو آیین ملی «جشن شکوفهها» و «جشن جوانهها»، پذیرای دانشآموزانی بودند که با شور و شوقی وصفناپذیر، مسیر علمآموزی خود را آغاز کردند.
در همین راستا، آیین ملی «جشن شکوفهها» با حضور پرشور کلاساولیها در دبستان اخوان گنجی قزوین برگزار شد. امسال ۱۶ هزار و ۵۰۰ دانشآموز پایه اول استان، با گذر از زیر قرآن کریم، نخستین گام خود را در مسیر یادگیری برداشتند تا خاطرهای ماندگار از ورود به محیط مدرسه در ذهنشان ثبت شود.
همچنین، «جشن جوانهها» ویژه دانشآموزان پایه هفتم، همزمان با سایر نقاط استان در دبیرستان سنا برگزار شد. در این مقطع تحصیلی نیز ۱۸ هزار و ۳۰۰ دانشآموز ورود خود را به دوره متوسطه اول جشن گرفتند تا فصل جدیدی از تلاش و تحصیل را آغاز کنند.
این جشنها که هر ساله با هدف آشنایی دانشآموزان با محیط مدرسه و کاهش استرسِ ورود به فضای آموزشی برگزار میشود، با برنامههای شاد و متنوعی همراه بود. مسئولان آموزش و پرورش استان نیز ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی دانشآموزان، بر اهمیت تعامل نزدیک اولیا و مربیان در سال تحصیلی پیشرو تأکید کردند.