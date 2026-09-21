به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دهم ربیع الثانی سالروز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) است.

حضرت معصومه (س) دختر امام موسی کاظم و خواهر امام رضا (ع) پرورش یافته مکتب ائمه اطهار (ع) است.

در سال ۲۰۱ هجری قمری وقتی مأمون عباسی حضرت امام رضا (ع) را به عنوان ولیعهد خود تعیین نمود و به خراسان بُرد، حضرت معصومه (سلام الله علیها) یکسال پس از هجرت برادرش به ایران به همراه تعدادی از برادران و خواهران و خویشاوندان خود به شوق دیدار برادر از مدینه عازم خراسان شد، اما پس از ورود به ساوه در راه بیمار شد و به مدت هفده روز در شهر قم زندگی کرد و سپس دهم ربیع الثانی در سن ۲۸ سالگی در شهر قم درگذشت و به خاک سپرده شد.

حضرت معصومه (س) بانونی مهر و وفا و سخنور و معلمی توانایی در زُهد و تقوا برجسته بود.

ایشان پس از حضرت فاطمه زهرا (س) دومین زنی است که به نسل دارای مقام شفاعت است و ائمه طاهرین از این بانو با جلالت و تکریم یاد کرده‌اند.

زیارتگاه حضرت معصومه (س) در شهر قم مأمن عاشقگان و دل شکستگان است و امروز تربت پاک این بانوی بزرگوار اسلام قبله گاه قلب‌های ارادتمندان به اهل بیت علیهم السلام و دارالشفای دلسوختگان عاشق امامت و ولایت است.

دهم ربیع الثانی سالروز وفات کریمه اهل بیت، نگین شهر قم حضرت معصومه (س) را بر تمامی دوستداران خاندان عصمت و طهارت تسلیت می‌گوییم.