براساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی کردستان آسمان استان تا پایان هفته صاف تا کمی ابری خواهد بود و وزش باد، پدیده غالب جوی در ساعات بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، وزش باد در روز چهارشنبه شدت بیشتری خواهد داشت و در برخی مناطق به‌صورت نسبتاً شدید خواهد وزید.

همچنین دمای هوا در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه روند افزایشی خواهد داشت و میانگین دما در این دو روز، حدود ۲ تا ۳ درجه افزایش می‌یابد.

بر این اساس، آسمان استان تا پایان هفته عمدتاً پایدار پیش‌بینی شده و تغییرات دمایی و وزش باد، مهم‌ترین پدیده‌های جوی کردستان خواهد بود.