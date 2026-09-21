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براساس پیشبینی اداره کل هواشناسی کردستان آسمان استان تا پایان هفته صاف تا کمی ابری خواهد بود و وزش باد، پدیده غالب جوی در ساعات بعدازظهر پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، وزش باد در روز چهارشنبه شدت بیشتری خواهد داشت و در برخی مناطق بهصورت نسبتاً شدید خواهد وزید.
همچنین دمای هوا در روزهای سهشنبه و چهارشنبه روند افزایشی خواهد داشت و میانگین دما در این دو روز، حدود ۲ تا ۳ درجه افزایش مییابد.
بر این اساس، آسمان استان تا پایان هفته عمدتاً پایدار پیشبینی شده و تغییرات دمایی و وزش باد، مهمترین پدیدههای جوی کردستان خواهد بود.