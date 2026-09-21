استاندار لرستان در پیامی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اقتدار امروز ایران عزیز را برگرفته از فرهنگ متعالی و درس‌های ماندگار این دفاع ملی و میهنی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در پیامی فرارسیدن ۳۱ شهریور آغاز هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:

هفته دفاع مقدس،یادآور رزم رزمندگان و دلیرمردانی است که با مقاومت مثال زدنی و اراده استوار در ذیل منویات معمار کبیر انقلاب اسلامی، افسانه اقتدار و شکست‌ناپذیری دشمن تا دندان مسلح بعثی را، باطل کردند.

دیروز نیز همچون امروز ؛ ایران عزیز در برابر هجمه های ایادی استکبار به مدد نیروی ایمان و غیرت شهدا، رزمندگان، جانبازان و آزادگان این سرزمین به مقابله با تهدیدات و‌ نقشه‌های دشمن آمریکایی صهیونسیتی پرداخت و به الگویی برای آزادیخواهان و ملت‌های مظلوم منطقه و جهان، تبدیل شد.

امروز این سرزمین الهی مفتخر است که به مدد رزم غیورمردان دوران دفاع مقدس و اقتدار نظامی نوین ایران، به قدرتی بزرگ در منطقه و جهان تبدیل شده‌ که هرگونه محاسبه‌ای در جهان باید با توجه به اقتدار و توان علمی، نظامی، فناوری و غیرت ایرانی، صورت بگیرد. بدینوسیله ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رشادت‌های شهدای والامقام، جانبازان، رزمندگان و ایثارگران ۸ سال دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، این هفته را به محضر خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و مردم شهید پرور استان لرستان تبریک و تهنیت گفته و آرزوی توفیق و عزت روزافزون این سرزمین خدایی و سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را از درگاه خداوند منان، مسألت می‌نمایم.