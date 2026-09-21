معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان از آغاز اجرای سرشماری نفوس و مسکن استان از اول مهرماه امسال همزمان با سراسر کشور خبر داد.

آغاز سرشماری نفوس و مسکن خوزستان از اول مهر

آغاز سرشماری نفوس و مسکن خوزستان از اول مهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رضا نجاتی در نشست ستاد سرشماری نفوس و مسکن خوزستان گفت: این طرح با رویکردی جدید و همزمان با سایر استان‌های کشور اجرا خواهد شد.

وی افزود: در سال‌های گذشته سرشماری به‌صورت حضوری انجام می‌شد، اما در دوره جدید، سرشماری نفوس و مسکن با رویه‌ای جدید و همزمان در سراسر کشور انجام می‌شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به اهمیت اطلاعات دقیق جمعیتی و مسکن در برنامه‌ریزی استان گفت: برنامه‌ریزی برای توسعه، تصمیم‌گیری در حوزه اشتغال، بهداشت و درمان و تعیین زیرساخت‌های مورد نیاز، به اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت جمعیت و مسکن نیاز دارد.

نجاتی با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در اجرای این طرح بیان کرد: اگر سرشماری به‌خوبی مدیریت شود، مردم همکاری لازم را داشته باشند و مسئولان نیز برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهند، می‌توان از نتایج آن برای برنامه‌ریزی بهتر و توسعه استان استفاده کرد.

وی از مردم خوزستان خواست در اجرای این طرح مشارکت کنند و اطلاعات و آمار مورد نیاز را با دقت ثبت و ارائه دهند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان افزود: اطلاعات به‌دست‌آمده از سرشماری می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی دقیق مسئولان برای توسعه استان قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها را بر اساس واقعیت‌های جمعیتی و نیازهای موجود هدایت کند.

نجاتی گفت: جلسات ستاد سرشماری استان ادامه خواهد داشت و فرمانداران نیز در شهرستان‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اجرای مطلوب این طرح انجام خواهند داد.

وی ادامه داد: ستاد سرشماری استان به ریاست استاندار خوزستان و دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و با مشارکت دستگاه‌ها و کمیته‌های مرتبط، اجرای این طرح را دنبال خواهد کرد تا سرشماری نفوس و مسکن در خوزستان به‌خوبی انجام شود.