به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، با کمک محمد شهرکی ، خیر گنبدی ۱۰ هزار بسته نوشت افزار و ۱۰ هزار بسته معیشتی بین دانش آموزان کم برخوردار توزیع می شود.

سرهنگ سید علی حسینی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گنبدکاووس گفت : در آستانه ماه مهر و بازگشایی مدارس و در راستای دومین کنگره ۴ هزار شهید گلستان و ۵۳۵ شهید شهرستان گنبدکاووس و گرامیداشت آقای شهید ایران و شهدای دانش آموز میناب این بسته ها توزیع می شود.

بسته های لوازم التحریر شامل کیف ، خودکار ، مداد ، تراش، پاک کن ، مداد رنگی و لوازم طراحی و بسته های معیشتی شامل برنج ، روغن ، قند، ماکارونی و رب گوجه فرنگی است.





