به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ چهاردهمین کاروان پیاده زیارتی «طریق‌الفاطمه (س)» استان مرکزی، همزمان با سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، از حرم مطهر امامزاده سیداسحاق بن موسی‌الکاظم (ع) در ساوه به سمت حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (س) در شهر مقدس قم حرکت کرد.

این کاروان با حضور جمعی از مردم و عاشقان اهل‌بیت (ع) حرکت خود را از شهرستان ساوه آغاز کرده است. زائران مسیر ساوه تا قم را در مدت دو روز و با پای پیاده طی می‌کنند.

برگزاری این آیین، جلوه‌ای از ارادت دیرینه مردم ساوه به حضرت فاطمه معصومه (س) و یادآور پیوند تاریخی این شهر با مسیر عبور آن حضرت عنوان شده است.

این کاروان پس از پیمودن مسیر، در حرم مطهر حضرت معصومه (س) حضور می‌یابد تا زائران در سالروز وفات آن حضرت، ارادت و دلدادگی خود را به کریمه اهل‌بیت (س) ابراز کنند.