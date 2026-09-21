به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی فقیه در مازندران در نشست اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بر اجرای قانون و افزایش سرمایه اجتماعی تاکید کرد.

آیت الله محمدی لائینی گفت: آزادی نامشروع موجب افزایش سرمایه اجتماعی نخواهد شد. قانون خط قرمز است. باید هم در فضای عینی و هم در فضای مجازی عزم و قاطعیت بر اجرای قانون داشته باشیم.

وی تصریح کرد: قانون بالا و پائین ندارد، اگر می‌گویند از بالا به ما گفتند فلان جا را کار نداشته باشید، باید ابلاغ کتبی مطالبه شود. قانون خط قرمز است و همه باید به آن پایبند باشیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: فضای مجازی ما یک قتلگاه است؛ سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی باید عمل شود.

آیت الله محمدی لائینی افزود: باید در مدارس درس التزام به قانون به دانش‌آموزان داده شود، دانش‌آموز باید به قانون کشورش احترام بگذارد.

وی با انتقاد از هزینه‌های ارزی برای ماموریت‌های خارجی خاطر نشان کرد: چرا حق ماموریت‌ها به دلار داده می‌شود؟ کسی که می‌خواهد به تفریح برود، از جیب خودش برود؛ چرا از بیت‌المال تفریح کند؟ سفر‌های زیارتی، درمانی و علمی مسئله دیگری است.

خطیب جمعه ساری گفت: کشور سکولار نیست، اجرائیات، سیاست، فرهنگ و دیانت ما همه یکی است؛ مسئول اجرایی نیز یک مؤمن و مسلمان است و نباید مسائل فرهنگی را فقط بر عهده دستگاه‌های فرهنگی بداند.

آیت الله محمدی لائینی افزود: قاطبه جامعه خواهان حیا، عفت و ارزش‌های دینی و انقلابی است، فکر نکنیم با فاصله گرفتن از موازین دینی و دادن آزادی نامشروع، سرمایه اجتماعی بالا می‌رود؛ اتفاقاً هرچه بیشتر بر اساس حکمت، عدالت و اعتدال به این فرهنگ متعالی دینی، ملی و مذهبی عمل کنیم، سرمایه اجتماعی بالاتر می‌رود.

عالیشاه دادستان مرکز استان هم در این نشست گفت: بازرسی از واحد‌های شالیکوبی استان برای جلوگبری از اختلاط برنج ادامه دارد و با متخلفان برخورد می‌شود.

نجاتی و گزارشی از این جلسه: