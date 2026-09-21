پس از رفع موانع قضایی و مشکلات تأمین مواد اولیه، سه خط تولید کارخانه سیگار سقز دوباره فعال شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کارخانه سیگار سقز پس از یک دوره کاهش فعالیت با رفع موانع قضایی و مشکلات تأمین مواد اولیه، دوباره به مدار تولید بازگشت.

با پیگیری دستگاه قضایی و رفع موانع مرتبط با واردات و صادرات سه خط تولید این کارخانه فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

فرماندار ویژه سقز، حفظ اشتغال و حمایت از سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های مدیریت شهرستان اعلام کرد و رئیس دادگستری نیز بر حمایت قانونی از واحد‌های تولیدی تأکید کرد.

با فعال شدن خطوط تولید این کارخانه، زمینه اشتغال بیش از ۲۵۰ نفر فراهم شده و این واحد صنعتی ظرفیت تولید سالانه بیش از ۵ میلیارد نخ سیگار را دارد.

محصولات کارخانه در پنج برند و بیش از ۴۰ نوع، علاوه بر بازار داخلی، به بازار‌های خارجی نیز عرضه می‌شود.