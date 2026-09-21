شب‌های ایستادگی مردم استان مرکزی با حضور در میدان و احساس جای خالی شهدای دانش‌آموز، به مثابه تعهدی است ملی برای انتقام.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دویست و چهارمین شبِ ایستادگی، با طعمِ تلخِ جای خالیِ هم‌کلاسی‌ها گره خورد. از ماکان نصیری و رفقای دانش‌آموزش که در میانه‌ی جنگ، به خاک و خون کشیده شدند، تا دانشجو‌هایی که در مسیر ساختن ایران قوی، بر اثر جنایت رژیم آمریکا به شهادت رسیدند.

امروز، در آستانه‌ی مهر، روایت خون شهدای علم و دانش، نه یک سوگواری، که یک «تعهدِ ملی» برای انتقام از طریقِ پیشرفت و رسیدن به قله‌های استقلالِ است.