پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در گلستان در پیامی ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در پیام تسلیت آیتالله نورمفیدی ،نماینده ولی فقیه در استان به مناسبت ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی آمده است :
بسم الله الرحمن الرحیم انّا لله و انّا الیه راجعون
خبر ارتحال فقیه محقق و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی قدّس سره الشریف موجب تاثر و تاسف گردید.
این عالم ربانی و اسوه اخلاص و اخلاق که عمر با برکت خود را در راه تحکیم شرع انور با تحقیقات علمی ارزشمند رجالی، فقهی و اصولی و تربیت شاگردان ممتاز و برجسته و خدمت به مردم سپری نمود، نمونه ای کم نظیر از عالمان وارسته ، یادگاری ماندگار از سلف صالح و گوهری ارزشمند از سنت فقهی و مکتب علمی حوزه علمیه قم بود.
اینجانب این ضایعه مولمه و ثلمه جبران ناپذیر را به محضر مقدس حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم انقلاب،مراجع عالیقدر تقلید، علما، اساتید، فضلا و طلاب حوزه های علمیه و تمامی شاگردان، مقلدان و ارادتمندان آن فقیه صمدانی به ویژه به اخوی معزّز ایشان آیت الله سید جعفر شبیری زنجانی و آقازادگان مکرّم و فاضل و همه وابستگان به آن بیت شریف تسلیت عرض نموده و از خالق منّان برای آن مرجع والا مقام، علوّ درجات و حشر با اولیاء الله و برای بازماندگان صبر و اجر خواستارم.
سید کاظم نورمفیدی۳۰شهریور