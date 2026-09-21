به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در پیام تسلیت آیت‌الله‌ نورمفیدی ،نماینده ولی فقیه در استان به مناسبت ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی آمده است :

بسم الله الرحمن الرحیم انّا لله و انّا الیه راجعون

خبر ارتحال فقیه محقق و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی قدّس سره الشریف موجب تاثر و تاسف گردید.

این عالم ربانی و اسوه اخلاص و اخلاق که عمر با برکت خود را در راه تحکیم شرع انور با تحقیقات علمی ارزشمند رجالی، فقهی و اصولی و تربیت شاگردان ممتاز و برجسته و خدمت به مردم سپری نمود، نمونه ای کم نظیر از عالمان وارسته ، یادگاری ماندگار از سلف صالح و گوهری ارزشمند از سنت فقهی و مکتب علمی حوزه علمیه قم بود.

اینجانب این ضایعه مولمه و ثلمه جبران ناپذیر را به محضر مقدس حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم انقلاب،مراجع عالیقدر تقلید، علما، اساتید، فضلا و طلاب حوزه های علمیه و تمامی شاگردان، مقلدان و ارادتمندان آن فقیه صمدانی به ویژه به اخوی معزّز ایشان آیت الله سید جعفر شبیری زنجانی و آقازادگان مکرّم و فاضل و همه وابستگان به آن بیت شریف تسلیت عرض نموده و از خالق منّان برای آن مرجع والا مقام، علوّ درجات و حشر با اولیاء الله و برای بازماندگان صبر و اجر خواستارم.

سید کاظم نورمفیدی۳۰شهریور