به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اسامی بازیکنان دعوت شده به دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی سالنی آقایان اعزامی به بازی‌های آسیایی داخل سالن ریاض عربستان به شرح زیر اعلام شد:

(به ترتیب حروف الفبا)

رضا اسلامی، طا‌ها اسلامی، مهدیار اورسجی، علی اصغر تبرته فراهانی، امیربهادر پورباقر، میلاد جباری، پرهام چراغی، سید محمد حسینی، سید محمدجواد حسینی، علیرضا خلیلی، محمد امین راشدی، مسلم راشکی، ماهان زمانی، علی سورتچی، ابوالفضل سعدی فر، امیرحسین علیزاده، ماهان فرجی، امین قربانی، محمدمهدی قلیچ، مهدی قهرمانی، محمدرضا کبودراهنگی، رضا کتولی نژاد، امیر مددی، علیرضا مطلبی، ابوالفضل مقصودلو، مانی مقصودلو، محسن مقصودلو، محمدمهدی میرچناری، امیرحسن نوروزی، ابوالفضل نوریان، امیرعلی نیک قلب، علی هادی

سرپرست تیم: حسین عبدلی

سرمربی: ابوذر مهاجر

مربی: جابر همتی

دومین مرحله اردوی تیم ملی آقایان ۲ تا ۱۰ مهر در شهرستان گلبهار استان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

بازی‌های داخل سالن و هنر‌های رزمی آسیا ۲۲ تا ۲۹ آذر به میزبانی ریاض عربستان برگزار خواهد شد.