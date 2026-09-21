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فرمانده قرارگاه منطقهای جنوبشرق ارتش گفت: با استقرارسامانه پدافند نوین در کرمان ، اکنون توان دفاع پدافندی با همکاری ارتش و سپاه مستحکم و تقویت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،امیر عباس ملکیزاده، در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به شرایط جنگی حاکم بر کشور افزود: برخلاف دوران دفاع مقدس که بخش عمده تقابل دشمن با ایران در قالب جنگ سخت بود، امروز با جنگی چند بعدی شامل جنگ سخت، دیپلماسی، اقتصادی، روانی، شناختی و رسانهای روبرو هستیم.
وی با تاکید بر اوج جنگ رسانهای در اوضاع کنونی ، افزود: خبرنگاران در این عرصه افسران و سربازان جنگ رسانهای فعالیت میکنند و اخبار امیدبخش و دلگرمکننده آنان در کنار توان و تجهیزات دفاعی کشور قرار دارد.
فرمانده قرارگاه منطقهای جنوب شرق ارتش با اشاره به فعالیت بیش از ۱۸۵ شبکه تلویزیونی علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: یکی از شیوههای دشمن در جنگ رسانهای، تخریب شخصیتها و مسئولان کشور است؛ زیرابرای از بین بردن یک فرد، ابتدا تلاش میشود جایگاه و اعتبار او در افکار عمومی تضعیف شود.
وی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حفظ انسجام و همدلی، در کنار مردمِ میدان دار ، همچنان باصلابت و مقتدر در برابر تهدیدات ایستادگی میکنند.
فرمانده قرارگاه منطقهای جنوب شرق ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مأموریتهای نیروهای مسلح در جریان تحولات و درگیریهای اخیر عنوان کرد: در مقاطع مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی، جنگ رمضان و نبرد هرمز، نیروهای مسلح از آسمان، زمین و دریاهای کشور دفاع کردهاند.
امیر عباس ملکیزاده همچنین با اشاره به اجرای طرحهای مردمیاری ارتش، بهویژه در مناطق جنوبی کشور ، تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و جانبازان ، برگزاری یادواره شهدای جنگ رمضان، میزبانی موزه ذوالفقار ارتش از علاقهمندان، دیدار با خانواده های معظم شهدا بویژه خانواده های شهدای دانشآموز ، اجرای برنامه های فرهنگی – اجتماعی مختلف ازجمله برپایی نمایشگاه کتاب دفاع مقدس، و برگزاری محفل انس با قرآن کریم را از جمله برنامههای هفته دفاع مقدس اعلام کرد.