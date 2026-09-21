مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، با خانواده شهید سرلشکر اکبر ابراهیم‌زاده، از شهدای جنگ رمضان و جانشین دفتر نظامی فرماندهی کل قوا، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با خانواده شهید سردار سرلشکر اکبر ابراهیم‌زاده، از شهدای جنگ رمضان و جانشین دفتر نظامی فرماندهی کل قوا، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رضایی در این دیدار با اشاره به جایگاه برجسته و سوابق ارزشمند شهید ابراهیم‌زاده در عرصه فرماندهی و دفاع از کشور، اظهار داشت: برخی نام‌ها تنها در یک مقطع تاریخی باقی نمی‌مانند؛ بلکه به واسطه عمق مجاهدت، مسئولیت‌پذیری و اثری که در مسیر خدمت برجای گذاشته‌اند، بخشی از حافظه تاریخی یک ملت می‌شوند و شهید ابراهیم‌زاده از جمله این چهره‌های ماندگار است.

مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، شناخت ابعاد شخصیتی و مجاهدت‌های این فرمانده شهید را ضرورتی برای انتقال درست میراث دفاع و ایثار به نسل‌های آینده دانست و افزود: روایت زندگی چنین فرماندهانی، صرفاً بازخوانی یک گذشته تاریخی نیست، بلکه تبیین منظومه‌ای از مسئولیت، وفاداری به آرمان‌ها و ترجیح منافع ملی بر خواسته‌های فردی است.

وی در ادامه با تجلیل از صبر و استواری خانواده شهید ابراهیم‌زاده، بر استمرار دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و توجه به روایت‌های آنان به‌عنوان بخشی زنده و ارزشمند از تاریخ معاصر کشور تأکید کرد.