دیدار با خانواده شهید سرلشکر اکبر ابراهیمزاده
مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، با خانواده شهید سرلشکر اکبر ابراهیمزاده، از شهدای جنگ رمضان و جانشین دفتر نظامی فرماندهی کل قوا، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با خانواده شهید سردار سرلشکر اکبر ابراهیمزاده، از شهدای جنگ رمضان و جانشین دفتر نظامی فرماندهی کل قوا، دیدار و گفتوگو کرد.
رضایی در این دیدار با اشاره به جایگاه برجسته و سوابق ارزشمند شهید ابراهیمزاده در عرصه فرماندهی و دفاع از کشور، اظهار داشت: برخی نامها تنها در یک مقطع تاریخی باقی نمیمانند؛ بلکه به واسطه عمق مجاهدت، مسئولیتپذیری و اثری که در مسیر خدمت برجای گذاشتهاند، بخشی از حافظه تاریخی یک ملت میشوند و شهید ابراهیمزاده از جمله این چهرههای ماندگار است.
مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، شناخت ابعاد شخصیتی و مجاهدتهای این فرمانده شهید را ضرورتی برای انتقال درست میراث دفاع و ایثار به نسلهای آینده دانست و افزود: روایت زندگی چنین فرماندهانی، صرفاً بازخوانی یک گذشته تاریخی نیست، بلکه تبیین منظومهای از مسئولیت، وفاداری به آرمانها و ترجیح منافع ملی بر خواستههای فردی است.
وی در ادامه با تجلیل از صبر و استواری خانواده شهید ابراهیمزاده، بر استمرار دیدار با خانوادههای معظم شهدا و توجه به روایتهای آنان بهعنوان بخشی زنده و ارزشمند از تاریخ معاصر کشور تأکید کرد.
دیدار با خانواده شهید سرلشکر اکبر ابراهیمزاده دیدار با خانواده شهید سرلشکر اکبر ابراهیمزاده دیدار با خانواده شهید سرلشکر اکبر ابراهیمزاده دیدار با خانواده شهید سرلشکر اکبر ابراهیمزاده دیدار با خانواده شهید سرلشکر اکبر ابراهیمزاده دیدار با خانواده شهید سرلشکر اکبر ابراهیمزاده