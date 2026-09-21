پخش زنده
امروز: -
با توجه به پدیده النینو در خوزستان، تمامی دستگاههای امدادی و خدماتی در حال برنامه ریزی و آمادگی کامل برای مقابله با سیلاب احتمالی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر بررسی نقشههای هواشناسی، از مهر ماه سال جاری استان خوزستان تحت تاثیر پدیده النینو قرار میگیرد که احتمال وقوع بارشهای فراتر از نرمال در مناطق استان وجود خواهد داشت.
سید محمد رضا موالی زاده با اشاره به امادگی کامل و برنامه ریزی تمامی دستگاههای امدادی و خدماتی برای مقابله با این پدیده گفت: از جمله این اقدامات بازسازی سیل بندها، لایروبی شبکه فاضلاب و ترمیم بازهای فرسایشی میباشد.
همچنین افشین حاتمی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان در این زمینه اظهار کرد: عملیات لایروبی خطوط و شبکه فاضلاب اهواز و سایر شهرهای استان در حال انجام میباشد.