در نشست عصر امروز شورای اسلامی شهر قزوین، «سید محمد علمی» با کسب اکثریت آرا از سوی اعضای شورا، به عنوان شهردار جدید قزوین انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ سرنوشت صندلی شهرداری قزوین پس از دو ماه سرپرستی، در جلسه علنی عصر امروز شورای اسلامی شهر مشخص شد. در این نشست که با هدف بررسی نهایی برنامه‌ها و دیدگاه‌های کاندیدا‌های تصدی مدیریت شهری برگزار شد، اعضای شورا پس از شنیدن برنامه‌های نامزدها، به جمع‌بندی نهایی رسیدند.

در این جلسه، چهار گزینه نهایی شامل سید محمد علمی، سید مازیار علوی، قاسم الهیاری و مهدی مهدیخانی حضور داشتند که به تبیین رویکرد‌ها و اهداف خود برای توسعه و اداره شهر قزوین پرداختند. در ادامه این روند، قاسم الهیاری با اعلام کناره‌گیری از فرآیند رأی‌گیری، رقابت را برای سایر کاندیدا‌ها واگذار کرد.

بر اساس این گزارش، پس از برگزاری فرآیند رأی‌گیری در صحن شورا، سید محمد علمی توانست با کسب ۶ رأی از مجموع آرای اعضای شورای اسلامی شهر قزوین، اعتماد نمایندگان مردم را برای تصدی این مسئولیت جلب کرده و به عنوان شهردار جدید قزوین انتخاب شود. همچنین در این رقابت، مهدی مهدیخانی نیز ۳ رأی کسب کرد.

گفتنی است، انتخاب شهردار جدید پس از پایان فعالیت «مهدی صباغی» و گذشت حدود دو ماه از دوره سرپرستی شهرداری انجام شد و اکنون مدیریت شهری قزوین در انتظار صدور حکم نهایی و آغاز رسمی کار شهردار منتخب است.