بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، دمای هوا در اغلب شهر‌های استان بالای ۴۰ درجه سانتیگراد ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان، در ۲۴ ساعت گذشته، امیدیه با ثبت دمای ۴۴.۷ درجه‌ سانتیگراد گرم ترین شهر خوزستان در آستانه فصل پاییز بود.

پس از امیدیه، آغاجاری و شوش با ۴۴.۶ درجه، رامشیر با ۴۴.۳ درجه، هندیجان با ۴۴ درجه، بندر ماهشهر با ۴۳.۸ درجه، آبادان با ۴۳.۶ درجه و اهواز با ۴۳.۵ درجه سانتی‌گراد در رتبه‌های بعدی بیشینه دمایی قرار گرفتند.

همچنین دمای بیشینه در بهبهان و رامهرمز ۴۳.۲، بستان ۴۳.۱، هویزه و کشاورزی اهواز ۴۳، مسجدسلیمان و هفتکل ۴۲.۴، صفی‌آباد دزفول ۴۲.۲، حسینیه و لالی ۴۲، شوشتر ۴۱.۹، گتوند ۴۱.۶، شادگان ۴۱.۳ و ایذه ۴۰ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

دزپارت نیز با ۳۳.۸ درجه سانتی‌گراد، کمترین دمای بیشینه را در میان ۲۳ ایستگاه هواشناسی مورد بررسی به خود اختصاص داد.

میانگین دمای بیشینه ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان در این بازه زمانی ۴۲.۵ درجه سانتی‌گراد اعلام شده است.