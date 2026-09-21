تحول عمرانی و خدماتی در موچش طرح‌های شهری با محوریت توسعه زیرساخت‌ها، بازآفرینی بافت فرسوده و افزایش امکانات خدماتی در این شهر اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، موچش این روز‌ها شاهد اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی است از نوسازی ناوگان خدمات شهری و آتش‌نشانی تا آسفالت و بهسازی معابر شده است.

در طرح بازآفرینی شهری، ۸۰ هزار مترمربع از بافت فرسوده و تاریخی ساماندهی شده و ۱۰ هزار مترمربع معبر نیز آسفالت شده است.

توسعه فضای سبز و امکانات تفریحی هم ادامه دارد.

احداث پارک کودک توسعه پیاده‌راه کاریز و ساماندهی پارک جنگلی پیرور، بخشی از این طرح‌هاست.