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تحول عمرانی و خدماتی در موچش طرحهای شهری با محوریت توسعه زیرساختها، بازآفرینی بافت فرسوده و افزایش امکانات خدماتی در این شهر اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، موچش این روزها شاهد اجرای مجموعهای از طرحهای عمرانی است از نوسازی ناوگان خدمات شهری و آتشنشانی تا آسفالت و بهسازی معابر شده است.
در طرح بازآفرینی شهری، ۸۰ هزار مترمربع از بافت فرسوده و تاریخی ساماندهی شده و ۱۰ هزار مترمربع معبر نیز آسفالت شده است.
توسعه فضای سبز و امکانات تفریحی هم ادامه دارد.
احداث پارک کودک توسعه پیادهراه کاریز و ساماندهی پارک جنگلی پیرور، بخشی از این طرحهاست.