همزمان با ایام وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، جمعی از خادمان حرم مطهر این بانوی کرامت با حضور در منزل شهید مجتبایی، از شهدای جنگ رمضان در ایلام، با خانواده این شهید والامقام دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این دیدار، خادمان حرم مطهر بانوی کرامت، پرچم متبرک حرم حضرت معصومه (س) را به همراه داشتند و با حضور در جمع خانواده شهید، یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند.

شهید سید یدالله مجتبایی، فرمانده تیم حفاظت سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح بود که در جریان جنگ رمضان و در محل بیت رهبری به شهادت رسید.

پیکر مطهر این شهید والامقام با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و اقشار مختلف مردم در جوار نورانی امامزاده سید فخرالدین (ع) زرین‌آباد خاکسپاری شد.

خانواده شهید مجتبایی نیز ضمن قدردانی از حضور خادمان حرم مطهر، این دیدار را مایه دلگرمی و موجب تجدید خاطره و پیوند معنوی با آستان مقدس حضرت معصومه (س) عنوان کردند.

این دیدار در فضایی معنوی برگزار شد و با ذکر صلوات و یاد شهید و گرامیداشت مقام والای شهدا به پایان رسید.