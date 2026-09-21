به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده سپاه ناحیه مقاومت خمین از اجرای ۲۴۰ برنامه برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان خمین خبر داد.

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در جلسه شورای اداری کمیجان بر تعامل دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس با استفاده از ظرفیت تیم‌های محله محور در شهرستان تاکید شد.

نواختن زنگ مهر و زنگ انقلاب همزمان با شروع شروع سال تحصیلی جدید در کنار گلزار شهید دانش آموز جعفرآبادی در روستای اسفندان شاخص‌ترین برنامه این هفته است.

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در آستانه برگزاری آیین بزرگداشت شهید سپهبد سردار محمد پاکپور، فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی از برگزاری بزرگترین رژه موتور‌های سنگین کشور به یاد این شهید والا مقام خبر داد.

این رویداد پنج‌شنبه دوم مهر به میزبانی استان مرکزی برگزار می‌شود.