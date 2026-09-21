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در نشست شورای اداری شهرستان کمیجان بر تعامل دستگاههای اجرایی برای برگزاری برنامههای هفته دفاع مقدس با استفاده از ظرفیت گروههای محله محور تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده سپاه ناحیه مقاومت خمین از اجرای ۲۴۰ برنامه برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان خمین خبر داد.
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در جلسه شورای اداری کمیجان بر تعامل دستگاههای اجرایی برای برگزاری برنامههای هفته دفاع مقدس با استفاده از ظرفیت تیمهای محله محور در شهرستان تاکید شد.
نواختن زنگ مهر و زنگ انقلاب همزمان با شروع شروع سال تحصیلی جدید در کنار گلزار شهید دانش آموز جعفرآبادی در روستای اسفندان شاخصترین برنامه این هفته است.
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در آستانه برگزاری آیین بزرگداشت شهید سپهبد سردار محمد پاکپور، فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی از برگزاری بزرگترین رژه موتورهای سنگین کشور به یاد این شهید والا مقام خبر داد.
این رویداد پنجشنبه دوم مهر به میزبانی استان مرکزی برگزار میشود.