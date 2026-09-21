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مردم جنوب غرب خوزستان در دویستوپنجمین شب حضور و میدانداری خود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر پایبندی به آرمانهای شهدا و انقلاب اسلامی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شرکتکنندگان در دویستوپنجمین قرار شبانه با حضور در اجتماعات مردمی، ضمن گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز و دانشجو و ابراز همدردی با خانوادههای آنان، بر ادامه مسیر شهدا و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تاکید کردند.
شرکتکنندگان با اشاره به هدف قرار گرفتن مراکز علمی و آموزشی در جریان دو جنگ اخیر، تاکید کردند: دشمن با هدف قرار دادن علم و دانش در سرزمین ایران نمیتواند چراغ علم و دانش را خاموش کند.
آنان افزودند: جریان علم و دانش در کشور با وجود تهدیدها و فشارها متوقف نخواهد شد و مسیر پیشرفت علمی با جدیت ادامه پیدا میکند.
مردم جنوب غرب خوزستان همچنین با تاکید بر همبستگی و ایستادگی، یاد و نام شهدای دانشآموز و دانشجو را گرامی داشتند و بر تداوم راه آنان تاکید کردند.