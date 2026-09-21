به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در بیانیه وزارت امور خارجه درباره مواضع خلاف واقع فرانسه درخصوص فعالیت غیرقانونی موسسه وابسته به سفارت این کشور در ایران آمده است:

اقدام نیرو‌های ضابط قانون در توقف فعالیت غیرقانونی یک موسسه وابسته به سفارت فرانسه در تهران، متعاقب بی‌توجهی مستمر و طولانی‌مدت سفارت فرانسه به هشدار‌های مکرر مراجع ذیصلاح ایرانی طی چند سال گذشته مبنی بر ضرورت ثبت قانونی و کسب مجوز برای فعالیت این مرکز و بر اساس حکم قضایی صورت گرفته است.

مفاد «کنوانسیون ۱۹۶۱ وین راجع به روابط دیپلماتیک» در خصوص مزایا و مصونیت‌های سفارتخانه‌ها روشن است و سفارت فرانسه می‌بایست برای تاسیس و فعالیت مراکز و مؤسساتی با کارکرد فرهنگی و آموزشی، وفق قوانین و مقررات کشور پذیرنده اقدام به کسب مجوز‌های قانونی لازم نمایند. اصرار سفارت فرانسه در تهران بر بی‌توجهی به مفاد کنوانسیون روابط دیپلماتیک و توقع مستثنی‌شدن از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

بار دیگر بر لزوم پرهیز سفارت فرانسه از هرگونه اقدام خلاف قانون و خارج از عرف دیپلماتیک و ضرورت احترام به مفاد کنوانسیون وین و رعایت قوانین و مقررات داخلی مربوطه تاکید می‌کنیم.