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جلسه ستاد هماهنگی کشت محصولات پاییزه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد برگزار شد.
به گزازش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در این جلسه معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در راستای آمادگی برای فصل زراعی جدید، از برنامهریزیهای صورتگرفته جهت تأمین نهادههای کشاورزی خبر داد و از کشاورزان خواست برای حفظ بهرهوری تولید، نسبت به تأمین بهموقع کودهای پایه اقدام کنند.
بابایی گفت:سازمان جهاد کشاورزی تمام هماهنگیهای لازم را در سطح شهرستانها برای دسترسی آسان کشاورزان به کودهای شیمیایی و نهادههای موردنیاز انجام داده است تاپتانسیل تولید در سال زراعی پیش رو به حداکثر برسد.