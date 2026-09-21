به گزازش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در این جلسه معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در راستای آمادگی برای فصل زراعی جدید، از برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته جهت تأمین نهاده‌های کشاورزی خبر داد و از کشاورزان خواست برای حفظ بهره‌وری تولید، نسبت به تأمین به‌موقع کودهای پایه اقدام کنند.

بابایی گفت:سازمان جهاد کشاورزی تمام هماهنگی‌های لازم را در سطح شهرستان‌ها برای دسترسی آسان کشاورزان به کودهای شیمیایی و نهاده‌های موردنیاز انجام داده است تاپتانسیل تولید در سال زراعی پیش رو به حداکثر برسد.