پخش زنده
امروز: -
مهلت ثبتنام بیستوسومین دوره المپیاد ملی مهارت تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، داوطلبان علاقهمند به رشتههای متنوع فنی و تخصصی میتوانند با مراجعه به درگاه olympiad.irantvto.ir در این رقابت ملی نامنویسی کنند.
این المپیاد با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای برتر مهارتی و فراهمکردن زمینه حضور آنان در رقابتهای ملی و بینالمللی برگزار میشود.
بر اساس تقویم اجرایی مرحله شهرستانی از ۲۸ مهر تا ۳ آبان، مرحله استانی ۲۸ آبان و مرحله کشوری در بهمنماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.