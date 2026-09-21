به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، داوطلبان علاقه‌مند به رشته‌های متنوع فنی و تخصصی می‌توانند با مراجعه به درگاه olympiad.irantvto.ir در این رقابت ملی نام‌نویسی کنند.

این المپیاد با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر مهارتی و فراهم‌کردن زمینه حضور آنان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.

بر اساس تقویم اجرایی مرحله شهرستانی از ۲۸ مهر تا ۳ آبان، مرحله استانی ۲۸ آبان و مرحله کشوری در بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.