در دویست و چهارمین شب از اجتماعات مردمی، مردم انقلابی خوزستان بیعت مجدد خود را با مقام معظم رهبری اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مردم بصیر خوزستان در دویست و چهارمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی با حضور پرشور خود یک بار دیگر حماسه ای به یاد ماندنی را خلق و بیعت دوباره خود را با مقام عظمی ولایت اعلام کردند.

مردم همیشه در صحنه استان با سر دادن شعارهای الله اکبر ، مرگ بر آمریکا با در دست داشتن پرچم مقدس و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران ، از اقتدار رزمندگان مدافع وطن در دفاع از ایران اسلامی تجلیل و حمایت کردند.