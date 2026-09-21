فرودگاه قزوین با راه‌اندازی تاکسی هوایی و توسعه خدمات تخصصی، در مسیر تحول و تبدیل‌شدن به قطب خدمات هوایی منطقه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ فرودگاه قزوین که سال‌ها به عنوان زیرساختی برای پرواز‌های سبک شناخته می‌شد، اکنون با تغییر رویکرد مدیریتی، در حال پوست‌اندازی و تبدیل شدن به یک مرکز خدمات جامع هوایی است. این تحول، فرودگاه را از یک ایستگاه ساده پروازی به بازیگری تأثیرگذار در چرخه اقتصادی استان تبدیل کرده است.

راه‌اندازی خط تاکسی هوایی، مهم‌ترین گام در این مسیر تحول است که می‌تواند با تسهیل تردد مدیران، سرمایه‌گذاران و متخصصان، ضریب بهره‌وری را در صنایع استان افزایش دهد. علاوه بر این، تقویت خدمات تخصصی و فنی و ایجاد بستر‌های آموزشی در این فرودگاه، ظرفیتی ایجاد کرده است که قزوین را به کانون آموزش‌های هوانوردی در منطقه تبدیل می‌کند.

توسعه این خدمات، نویدبخشِ شکوفایی ظرفیت‌های پنهان استان در حوزه‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین است. با تکمیل زیرساخت‌های فعلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، فرودگاه قزوین می‌تواند نه تنها به یک مرکز درآمدزا برای استان، بلکه به نقطه اتکایی برای رفع گلوگاه‌های لجستیکی و امدادی تبدیل شود.