تجلیل از ۳۰۰ ورزشکار و پیشکسوت شهرستان نور با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در ایزدشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تجلیل از ۳۰۰ ورزشکار و پیشکسوت شهرستان نور با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات بانک ملت ایزدشهر برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های پیشکسوتان ورزش گفت: جایگاه امروز مازندران به عنوان یکی از استان‌های محوری و قهرمان‌پرور کشور، حاصل سال‌ها تلاش ورزشکاران و پیشکسوتانی است که علاوه بر کسب افتخارات ملی و بین‌المللی، در پرورش نسل جدید قهرمانان و ترویج اخلاق و منش پهلوانی نقش‌آفرینی کردند.

حسین بریمانی افزود: پیشکسوتان ورزش، ریشه‌های ورزش استان و چراغ راه امروز و فردای ورزش مازندران هستند و باید از ظرفیت و تجربه ارزشمند آنان برای پیشرفت بیش از پیش ورزش استان استفاده شود.

وی از برگزاری نخستین مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش مازندران در مهرماه و همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش خبر داد و گفت: به دلیل شمار بالای پیشکسوتان، این برنامه در چند مرحله برگزار خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران همچنین با اشاره به حضور ورزشکاران مازندرانی در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن گفت: ۲۶ ورزشکار مازندرانی به همراه ۶ داور و ۱۱ مربی در این رقابت‌ها حضور دارند و تاکنون حضور ۹ ورزشکار و ۲ مربی مازندرانی در بازی‌های پاراآسیایی نیز تثبیت شده است.

عضو هیئت‌رئیسه کانون پیشکسوتان ورزش مازندران نیز گفت: حدود هزار پیشکسوت ورزش در شهرستان نور حضور دارند که در عرصه‌های ملی، آسیایی و جهانی افتخارآفرینی کرده‌اند و امروز با توجه به ظرفیت سالن، از ۳۰۰ نفر از این قهرمانان و پیشکسوتان تجلیل شد. عین‌الله رضایی افزود: پیشکسوتان، قهرمانان و افتخارآفرینان، هویت ورزش شهرستان نور هستند و باید قدردان زحمات و افتخارات آنان بود.

ابوالحسن سالاری‌فر، شهردار نور نیز با تأکید بر حمایت مجموعه مدیریت شهری از ورزشکاران گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر نور همواره در کنار ورزش و ورزشکاران بوده‌اند و در حوزه توسعه زیرساخت‌های ورزشی و سلامت شهروندان اقداماتی از جمله احداث مسیر دوچرخه‌سواری ساحلی و پیاده‌راه سلامت انجام شده است.

وی افزود: حمایت از ورزشکارانی که در رقابت‌های استانی، ملی، جهانی و المپیک حضور پیدا می‌کنند، ادامه خواهد داشت.

اسحاق تونی، شهردار چمستان نیز با اشاره به حمایت شهرداری از ورزش منطقه گفت: پیاده‌راه سلامت در ورودی شهر چمستان ایجاد شده و خانه کشتی چمستان نیز با مشارکت شهرداری و خیران در دست احداث است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با حمایت از ورزشکاران و ساماندهی اماکن ورزشی، زمینه حضور پررنگ‌تر جوانان در عرصه ورزش را فراهم کنیم.

در پایان این مراسم از ۳۰۰ ورزشکار و پیشکسوت ورزش شهرستان نور به پاس سال‌ها تلاش، افتخارآفرینی و خدمت به ورزش تجلیل شد.