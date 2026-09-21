به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس فارس گفت: هفته دفاع مقدس تلفیق ارزش های ملی و نظامی است که امسال با شعار لبیک یا خامنه ای برگزار می شود.

سردار کوشکی با بیان اینکه دفاع مقدس ایران منشا محو مقاومت بود افزود: پیروزی کنونی ایران و یمن، امتداد دفاع مقدس ۸ ساله است.

وی گفت: بازگشایی موزه برای بازدید مردم، رونمایی از کتاب های حوزه دفاع مقدس، برگزاری بیش از ۲ هزار یادواره شهدا، تجلیل از پیشکسوتان و برپایی نمایشگاه های دفاع مقدس از برنامه های هفته دفاع مقدس در فارس است.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس فارس گفت: در این هفته برنامه زنده شبانه شبکه فارس از لامرد، فیروزآباد، کازرون، جهرم، استهبان و شیراز به روی آنتن می رود.