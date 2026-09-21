آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی از مراجع معظم تقلید و عالمی از تبار برجسته‌ی علمای زنجان، بامداد امروزدر ۹۹ سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی از مراجع معظم تقلید، بامداد امروزدر ۹۹ سالگی درگذشت.

آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی ۱۰ اسفند ۱۳۰۶ در شهر قم به دنیا آمد.

پدرِ آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، آیت الله سید احمد شبیری زنجانی بود که ۲۵ سال در مدرسه سیّد زنجان به تحصیل و تدریس اشتغال داشت و سپس به قم مهاجرت کرد و از نزدیکان شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیان‌گذار حوزه علمیه قم، بود.

آیت‌الله العظمی سیّد موسی شبیری زنجانی دروس حوزوی را در سال ۱۳۵۹ ه ق، آغاز کردند و فراگیری کتب سطح را در خلال سه یا چهار سال به پایان رسانیده، سپس در حالی که کم سن ¬ترین شرکت کننده بود در درس خارج مرحوم آیت الله العظمی صدر «قدس سره» حاضر شد.

از استادان برجسته آیت‌الله العظمی سیّد موسی شبیری زنجانی، می‌توان به فقیه محقّق آیت الله العظمی بروجردی «قدّس سرّه» و عالم محقّق آیت الله العظمی سیّد محمد داماد «قدّس سره» اشاره کرد.

همرحوم آیت الله شبیری زنجانی با کسانی، چون امام سید موسی صدر (بنیان‌گذار جنبش امل در لبنان) و آیت الله دکتر سید محمد بهشتی به مباحثه می‌نشست.

آیت الله العظمی سیّد موسی شبیری زنجانی سال‌ها به‌جای پدرش امامت نماز جماعت را در حرم حضرت فاطمه معصومه (س علیها) برعهده داشت.

ایشان همچنین موسس، «مدرسه فقهی امام محمدباقر (ع)» بود که با هدف مطالعات فقهی تخصصی و پرورش فقیهانی با بنیه علمی قوی بنیان شد.

بخش مهمی از میراث علمی آیتالله شبیری زنجانی در قالب تقریرات درس‌ها، رساله‌های فقهی، استفتائات و آثار رجالی و تاریخی منتشر شده است.

از آثار فقهی او می‌توان به «تحریر الجواهر»، «تحریر فتاوی الجواهر»، شرح بخش حج «عروة الوثقی»، اشاره کرد.

شناخته‌شده‌ترین مجموعه مکتوب او برای مخاطب عام «جرعه‌ای از دریا» است. این مجموعه شامل مقالات، خاطرات، مباحث شخصیت‌شناسی، کتاب‌شناسی و مطالب تاریخی و اخلاقی است.

توصیف دقیق‌تر آیت الله شبیری زنجانی را چنین می‌توان گفت: فقیهی با دقت رجلیِ کم‌نظیر، و در همان حال، در عین حال راوی‌ا خاطرات صد ساله حوزه‌های علمیه شیعه - از دوران حائری یزدی تا امروز – می‌باشد که در حافظه و در صفحات کتاب «جرعه‌ای از دریا» ثبت شده است