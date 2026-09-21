مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ایلام از اجرای نزدیک به ۲ هزار برنامه در قالب ۸۹ عنوان در سطح مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات، مساجد، محلات و نقاط مختلف استان همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علی مرغزاری» در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ایلام با اشاره به اهمیت حفظ و انتقال فرهنگ دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس یکی از مقاطع مهم تاریخ انقلاب اسلامی است که آموزه‌های فراوانی از جمله ایثار، فداکاری، مقاومت و شهادت را برای ملت ایران به همراه داشته و قیام عاشورا نیز یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های این فرهنگ است.

وی با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی و مقاومت مردم ایران افزود: دشمن در طول هشت سال جنگ تحمیلی تلاش کرد کشور را تحت فشار قرار دهد و به اهداف خود دست پیدا کند، اما با حضور مردم، جوانان و نیرو‌های مسلح، این اهداف محقق نشد و ملت ایران توانست این دوره سخت را پشت سر بگذارد.

مرغزاری با اشاره به شرایط ویژه استان در دوران جنگ تحمیلی گفت: ایلام به دلیل هم‌مرزی با عراق و گستردگی جغرافیایی، یکی از استان‌های درگیر مستقیم جنگ بود و شهر‌هایی مانند مهران و دهلران در طول جنگ بار‌ها با حملات دشمن مواجه شدند و حتی در مقاطعی به اشغال درآمدند و با رشادت رزمندگان آزاد شدند.

وی ادامه داد: بمباران شهرها، مناطق مسکونی و مراکز عمومی، از جمله بمباران محوطه فنی‌وحرفه‌ای ایلام در بهمن‌ماه ۱۳۶۵، بمباران شهر ایوان در خرداد ۱۳۶۴ و بمباران زمین فوتبال ایلام در سال ۱۳۶۵، بخشی از جنایت‌هایی است که در دوران جنگ تحمیلی علیه مردم استان ایلام رخ داد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ایلام با اشاره به استفاده رژیم بعث عراق از سلاح‌های شیمیایی در مناطق مختلف استان تصریح کرد: خانواده‌هایی در استان ایلام وجود دارند که در جریان جنگ تحمیلی دو، سه و حتی چهار شهید تقدیم انقلاب کرده‌اند و این ایثارگری‌ها باید در حافظه تاریخی کشور ثبت و برای نسل‌های آینده روایت شود.

مرغزاری نقش رسانه‌ها در انتقال این روایت‌ها را مهم دانست و گفت: بخشی از وظیفه ما استخراج و ثبت میراث دفاع مقدس است و رسانه‌ها نیز باید در معرفی رشادت‌ها، مقاومت مردم و جنایت‌های دشمن نقش خود را ایفا کنند.

وی افزود: دفاع مقدس تنها یک مقطع نظامی نیست، بلکه بخش قابل توجهی از دستاورد‌های امروز کشور در حوزه‌های مختلف علمی، صنعتی، فناوری، هوافضا، انرژی و سازندگی، ریشه در تجربه‌های دوران دفاع مقدس دارد و باید این ابعاد برای نسل جوان تبیین شود.

مرغزاری با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و تحولات منطقه نیز اظهار کرد: در این جنگ نیز مردم ایران بار دیگر نشان دادند که در برابر تهدید‌ها ایستادگی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.