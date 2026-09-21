به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان استاندار گلستان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و‌توسعه گفت : امروز دشمن در تقابل نظامی شکست خورده و مستاصل شده و با اقدام به جنگ تبلیغاتی ، ذهن مردم را هدف گرفته است .

علی اصغر طهماسبی افزود : همه مردم بابد صرفه جویی را از مصرف آب و برق و‌ گاز گرفته تا مواد غذایی و سایر ضروریات سرلوحه امورات خود قرار دهند تا از ناترازی ها عبور‌ کنیم و برای تبیین این مهم باید از ظرفیت رسانه ملی و سایر رسانه ها و نیز دانشگاهها بهره برد .

وی گفت : وظیفه همه ماست تا یاس را از مردم دور کنیم و امید آفرینی را افزایش دهیم و وحدت را تقویت کنیم .

استاندارافزود : برای استقرار دولت الکترونیک نیاز به داده های دقیق است در غیر این صورت برنامه ریزی ها نادرست خواهد بود .

وی تاکید کرد : دستگاه های اجرایی نباید حتی یک ریال اعتبارات جذب نشده داشته باشند و جذب کامل اعتبارات و ممانعت از برگشت اعتبار ، یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی خواهد بود.