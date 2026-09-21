به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر این اساس، پرواز‌های «هما» در مسیر‌های تهران ـ نجف، مشهد ـ نجف و اصفهان ـ نجف و مسیر‌های بازگشت از نجف به این سه شهر همچنان برقرار است و مسافران می‌توانند مطابق برنامه از خدمات پروازی این شرکت در این مسیر‌ها استفاده کنند.

آخرین برنامه پرواز‌های هما از طریق وب‌سایت رسمی این شرکت به نشانی iranair.com و پیام‌رسان‌های رسمی «هما» در دسترس مسافران قرار دارد.