به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در ژنو، در شصت و سومین نشست شورای حقوق بشر گفت: ایران در طول یک سال گذشته تحت شدیدترین تجاوزات آمریکا و اسرائیل قرار داشته که پیامد‌های آن از جنگ مستقیم تا فشار‌های اقتصادی، امنیت و ثبات ملی ما را هدف گرفته است.

سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو: امروز مایلم از طرف ملتی سخن بگویم که در سال گذشته، پیامدهای عمیق ناشی از تجاوز آشکار و وحشیانه‌ ای را که از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل صورت گرفت، متحمل شده است.



آقای بحرینی در نشست شورای حقوق بشر: بخش عمده بحران‌ هایی که ما متحمل شدیم، از جنگ گرفته تا مشکلات اقتصادی و محاصره دریایی، به دست آمریکا و نیروی نیابتی آن در منطقه شکل گرفت، تشدید شد و از خارج تحریک گردید، امری که پیامدهای جدی برای حاکمیت ملی، ثبات اجتماعی و امنیت منطقه‌ ای ما در پی داشت.



وی افزود : ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ برای مردم ایران لحظه‌ ای تاریخی بود. اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل، در پی نقض‌های متعدد و مستند حقوق بشردوستانه بین‌المللی (IHL) و حقوق بشر، یکی از تاریکترین صفحات تاریخ ما را رقم زد. مردم ما در برابر برخی از جنایتکارترین و بی‌ پرواترین دولت‌ های خارجی قرار گرفتند، دولت‌ هایی که بی‌ اعتنایی کامل خود را به حقوق بین‌ الملل نشان دادند و در اعمال خشونت و بی‌ رحمی هیچ خویشتنداری از خود نشان ندادند. ما آشکارا شاهد بیان آرزوهایی برای نابودی تمدن ما و بازگرداندن کشورمان به عصر حجر بودیم، گویی هیچ توجهی به تاریخ، میراث و تاب‌ آوری مردم ایران وجود نداشت. با این حال، کسانی که چنین تهدیدهایی را مطرح می‌کنند، از حقیقتی بنیادین غافلند: ایران در طول تاریخ طولانی خود، آزمون‌ ها و دشواری‌ های بی‌ شماری را پشت سر گذاشته است و شجاعت ما در ایستادگی در برابر چنین سختی‌ هایی، دقیقا همان چیزی است که ما را به ملتی مقاوم تبدیل کرده و عظمت ایران را حفظ کرده است.





به برکت همین عظمت بود که صفحات تاریک تجاوز، به فصل‌ هایی پرافتخار تبدیل شد، فصل‌هایی که با شجاعت سربازان ما، وفاداری تزلزل‌ ناپذیر مردممان به میهن، و عزم راسخ کودکانی نوشته شد که شاهد بودند همکلاسی‌ هایشان در کلاس‌ های درس، بر اثر اصابت موشک‌ های متجاوزان تکه‌ تکه می‌شوند؛ کودکانی که عزم داشتند ایرانی بزرگتر بسازند.



وی گفت : در جریان این جنگ نامتقارن، مردم ما در برابر برخی از پیچیده‌ ترین جنایات جنگی ایستادگی کردند. متجاوزان درصدد بودند به بنیان‌های تمدن ما حمله کنند، مدارس ما را بمباران کردند، نیروگاه‌ های ما را ویران کردند، مسئولان ما را ترور کردند و غیرنظامیان بی‌ گناه را هدف قرار دادند. اکنون، وظیفه فوری جامعه بین‌ المللی این است که عاملان این جنایات را پاسخگو کند.



ایران قاطعانه در برابر اقدامات تجاوزکارانه و تلاش‌ های هدایت‌شده از خارج برای تضعیف امنیت و ثبات خود مقاومت کرده است. اقدام جمعی امروز ما برای پاسخگو کردن عاملان تجاوز، سرمایه‌گذاری در آینده جمعی همه ماست. مردم ایران میان تهاجم خارجی و پیامدهای اقتصادی اقدامات قهری یکجانبه گرفتار شده‌ اند.

بحرینی افزود : در مواجهه با نظام‌مندترین و غیرانسانی‌ترین اقدامات قهری اعمال‌ شده از سوی ایالات متحده، آنچه ملت ما را پابرجا نگه داشت، درک مردم از دشواری‌ هایی بود که با آنها روبه‌رو بودیم، اعتماد به توانمندی‌ های خودمان، و اتکا به قدرت و منابع کشورمان. ما در برابر تحریم‌ ها از خود تاب‌ آوری نشان دادیم؛ با این حال، نباید تاب‌ آوری ما به‌گونه‌ ای تفسیر شود که جامعه بین‌المللی را از مسئولیت خود برای به رسمیت شناختن ماهیت مجرمانه چنین اقداماتی که علیه یک ملت به‌طور کامل اعمال شده‌اند، مبرا کند.

اعتراضات ژانویه {دی ماه} در ایران در ابتدا مسالمت‌ آمیز بود، اما در پی مداخله خارجی، بلافاصله به ناآرامی‌های خشونت‌ آمیز تبدیل شد. مقام‌ های آمریکایی به‌طور علنی انتقال و قاچاق سلاح به داخل ایران برای توزیع میان معترضان را تأیید کردند. انتقال سلاح، همراه با تحریکات خارجی، نقش مهمی در تشدید ناآرامی‌ها و در روند گسترده‌ تر رویدادهایی داشت که پیش از تجاوزات بعدی رخ داد.

وی در پایان گفت : در پایان، ایران بر این باور است که استفاده عمدی از فشار اقتصادی علیه یک ملت، همراه با دستکاری و نظامی‌ سازی ناآرامی‌های داخلی (از سوی خارجیان)، مصداق «جنایت علیه بشریت» است، واقعیتی که هیئت حقیقت‌یاب (FFM) از شناسایی و نسبت دادن مسئولیت آن به آمریکا و نیروی نیابتی آن خودداری می‌کند.ت.