پخش زنده
امروز: -
مراسم وداع با پیکر مطهر آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید عصر امروز در دفتر ایشان با حضور علما، طلاب و قشرهای مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم وداع با پیکر مطهر آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید عصر امروز در دفتر ایشان برگزار شد.
در این مراسم که علما، طلاب و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند یاد و خاطره این عالم ربانی گرامی داشته شد.
قرار است پیکر مطهر آیت الله شبیری زنجانی روز چهارشنبه اول مهرماه ساعت ۹ صبح از مسجد امام حسن عسکری (ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع و به خاک سپرده شود.
به مناسبت ارتحال این عالم عالیقدر سه روز عزای عمومی در استان قم اعلام و روز چهارشنبه تعطیل شد.
آیت الله سید موسی شبیری زنجانی شب گذشته بعد از یک دوره بیماری در سن ۹۹ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.