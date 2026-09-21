مراسم وداع با پیکر مطهر آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید عصر امروز در دفتر ایشان با حضور علما، طلاب و قشر‌های مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم وداع با پیکر مطهر آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید عصر امروز در دفتر ایشان برگزار شد.

در این مراسم که علما، طلاب و قشر‌های مختلف مردم حضور داشتند یاد و خاطره این عالم ربانی گرامی داشته شد.

قرار است پیکر مطهر آیت الله شبیری زنجانی روز چهارشنبه اول مهرماه ساعت ۹ صبح از مسجد امام حسن عسکری (ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع و به خاک سپرده شود.

به مناسبت ارتحال این عالم عالیقدر سه روز عزای عمومی در استان قم اعلام و روز چهارشنبه تعطیل شد.

آیت الله سید موسی شبیری زنجانی شب گذشته بعد از یک دوره بیماری در سن ۹۹ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.