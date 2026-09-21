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شهردار دزفول میزان پیشرفت فیزیکی کارخانه پردازش پسماند این شهرستان به عنوان بزرگترین و مجهزترین سایت دفع بهداشتی پسماند شمال استان خوزستان را ۹۰ درصد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی قلطاغ ساز بیان کرد: کارخانه پردازش پسماند شهرداری یکی از زیرساختهای مهم شهری در دزفول است که نقش کلیدی در ساماندهی اصولی پسماند، کاهش میزان دفن زباله و ارتقای شاخصهای بهداشت و محیط زیست شهری دارد.
وی با بیان اینکه روند تکمیل این کارخانه بدون وقفه ادامه دارد افزود: سالن اصلی، ریلها و نصب تجهیزات تکمیل شده و روند نصب و فعال سازی اتاق کنترل این سایت و احداث سالن پیش پردازش در حال انجام است.
شهردار دزفول، بهرهبرداری از کارخانه پردازش پسماند را گامی مهم در تکمیل زنجیره مدیریت پسماند شهری دانست و اظهار داشت: کاهش میزان پسماند قابل دفن، افزایش بازیابی و پردازش مواد آلی و تولید کمپوست، کاهش آثار زیستمحیطی و افزایش بهرهوری در مدیریت پسماند شهری از جمله دستاوردهای بهرهبرداری از این زیرساخت مهم شهری است.
وی با اشاره به خرید و نصب یکی از دستگاههای مهم مورد نیاز این کارخانه پردازش پسماند، تصریح کرد: دستگاه «ویندرو ترنر»(کمپوستساز ردیفی) به عنوان یکی از تجهیزات مهم در فرآیند پردازش پسماندهای آلی در این سایت نصب شده و تکمیل تجهیزات مورد نیاز این کارخانه به طور جدی در حال پیگیری است.
قلطاغ ساز، کارخانه پردازش پسماند دزفول را یکی از طرحهای شاخص زیست محیطی خوزستان دانست و گفت: برنامه ریزی لازم برای بهره برداری از این کارخانه تا پایان امسال انجام شده است.
یکی از روشهای تولید کود کمپوست، استفاده از دستگاه کمپوست ترنر(کمپوستساز ردیفی) است؛ این دستگاه با همزدن و هوادهی مواد، شرایط مطلوبی را برای فعالیت میکروارگانیسمهای هوازی فراهم کرده و در نتیجه، با فعالسازی این میکروارگانیسمها، مواد اولیه در گذر زمان به کود کمپوست تبدیل میشوند.
دستگاه ویندرو ترنر با هوادهی، زیر و رو کردن و مخلوطسازی یکنواخت تودههای مواد آلی، به بهبود فرآیند کمپوستسازی، تسریع تجزیه مواد آلی، کاهش زمان فرآوری و ارتقای کیفیت و یکنواختی محصول نهایی کمک میکند.