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ارتقای آمادگی و سرعت عمل امدادگران هلال احمر مهاباد با برگزاری مانور عملیاتی ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، با نزدیکشدن به فصل بارشها و احتمال تشدید برخی مخاطرات جوی ناشی از پدیده النینو، هلالاحمر مهاباد با برگزاری یک مانور عملیاتی، آمادگی نیروهای امدادی خود را برای امداد و کمکرسانی در شرایط بحرانی محک زد. شیرکو معروفزاده، رئیس جمعیت هلالاحمر مهاباد میگوید: از چادرزنی و اسکان اضطراری، آماده کردن تجهیزات امدادی و نیروها درکمترین زمان تا نجات و انتقال مصدومان در حاشیه دریاچه سد مهاباد از جمله مراحل این مانور عملیاتی در مهاباد بود. ناصر پهلوانی مسئول امداد و نجات هلال احمر مهاباد هم گفت: قراراست این تمرینها، فاصله میان وقوع حادثه تا رسیدن امدادگران به حادثهدیدگان را کوتاهتر کند.