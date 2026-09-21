مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی: امروز در نوار مرزی استان هیچ نقطه‌ای فاقد پوشش شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی نیست و تمام مناطق حتی نقاط دورافتاده تحت پوشش کامل قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صداوسیمای استان با تشریح دستاورد‌های دوره تحول گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، ساخت نخستین سریال‌های استانی و مجموعه‌های پویانمایی محقق شده و در آینده نیز با تمرکز بر ذائقه نسل جوان و ظرفیت‌های فضای مجازی، ریل‌گذاری جدیدی برای تنوع تولیدات خواهیم داشت.

علیرضا آینه‌دار در حاشیه بازدید از نمایشگاه «روایت تحول» با اشاره به مهم‌ترین رویکرد‌های این مرکز در دوره تحول افزود: یکی از اقدامات مهم در این دوره، اجرای طرح «ایران جان» بود که خراسان جنوبی نیز در این رویداد توانست ظرفیت‌ها و داشته‌های خود را به شکل گسترده معرفی کند.

وی گفت: توجه رسانه ملی به استان‌های کمتر شناخته‌شده و تمرکز بر ظرفیت‌های آنها، درراستای رویکرد عدالت‌محوری، زمینه معرفی بیشتر خراسان جنوبی را فراهم کرد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی افزود: در دوره تحول، توجه ویژه‌ای به روستا‌ها و مناطق عشایری استان صورت گرفت و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی متعددی از این مناطق تولید و پخش شد.

آینه دار افزود: حتی در مناسبت‌های ملی مانند روز قدس و ۲۲ بهمن، پوشش زنده راهپیمایی‌ها و حضور مردم در مناطق عشایری نیز در دستور کار قرار گرفت و این رویداد‌ها در شبکه‌های سراسری بازتاب پیدا کرد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از رویکرد‌های مهم این دوره، تقویت جایگاه صداوسیمای استان در جریان‌سازی رسانه‌ای و تحقق «روایت اول» بود، گفت: تلاش کردیم رویداد‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی استان را بدون استثنا ازطریق صداوسیمای خراسان جنوبی روایت کنیم و جایگاه رسانه استانی را در روایت رویداد‌های منطقه‌ای تقویت کنیم.

مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی درباره اقدامات زیرساختی نیز گفت: پنج سال پیش خراسان جنوبی ازجمله استان‌هایی بود که با کمبود پوشش رادیویی و تلویزیونی مواجه بود و با توجه به مرز ۳۷۰ کیلومتری استان، تعداد قابل‌توجه روستا‌ها و مناطق عشایری، توسعه زیرساخت‌ها اهمیت زیادی داشت.

آینه دار افزود: در شهریور ۱۴۰۴، با حضور مسئولان رسانه ملی، مناطق مختلف استان زیرپوشش شبکه‌های دیجیتال قرار گرفتند و امروز در نوار مرزی استان، نقطه‌ای که فاقد پوشش شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی باشد، وجود ندارد.

وی با اشاره به توسعه تولیدات نمایشی در مرکز خراسان جنوبی گفت: پیش‌ازاین دوره، تولید سریال در استان سابقه نداشت و تولیدات نمایشی نیز عمدتاً از خارج استان تأمین می‌شد، اما در دوره تحول سه سریال توسط عوامل بومی تولید شد.

مدیرکل صدا و سیمای استان افزود: عوامل پشت دوربین و بازیگران این آثار از هنرمندان استان بودند و آخرین سریال نیز با عنوان «تجدید نظر» از شبکه دو سیما پخش شد.

آینه‌دار همچنین به تولید آثار پویانمایی‌ای در استان اشاره کرد و گفت: مجموعه سریالی پویانمایی «ماجرا‌های هوپری» از دیگر تولیدات مرکز است.

وی افزود: «هوپری» شخصیت گنجشکی متعلق به منطقه خراسان جنوبی است و این مجموعه با استفاده از ظرفیت‌های بومی استان طراحی و تولید و برای پخش در اختیار شبکه پویا قرار گرفت و در کنار این آثار نیز تولیدات متعددی در حوزه مستند و نماهنگ انجام شده است.

مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی درباره مسیر پیش‌روی رسانه استانی تأکید کرد: در ادامه مسیر تحول، باید ریل‌های جدیدی برای تولید محتوا تعریف کنیم و تنوع را افزایش دهیم و در این میان، توجه به مخاطب و ذائقه او نباید مورد غفلت قرار گیرد.

آینه دار گفت: امروز سبد رسانه‌ای مردم تغییر کرده و بخش قابل‌توجهی از مصرف رسانه‌ای به فضای مجازی منتقل شده است.

وی افزود: لازم است از مرحله طراحی و تولید، به این موضوع توجه کنیم که هر برنامه تلویزیونی، رادیویی یا خبری چه ظرفیتی برای استفاده در فضای مجازی دارد. تولیدات رسانه‌ای باید قابلیت بازتولید و انتشار در سکو‌های فضای مجازی را داشته باشند تا بتوانند دامنه بیشتری از مخاطبان را پوشش دهند.

آینه‌دار یکی دیگر از اولویت‌های آینده را توجه به کودکان و نوجوانان دانست و گفت: باید از ظرفیت کودکان و نوجوانان در تولیدات رسانه‌ای بیشتر استفاده کنیم.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت خانواده در برنامه‌سازی افزود: خانواده نیاز‌ها و سبد رسانه‌ای متنوعی دارد و برنامه‌های خانواده نیز باید از نظر کمی و کیفی تنوع بیشتری پیدا کنند.