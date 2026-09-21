خراسان رضوی با تولیدسالانه ۹۰ هزار تن گوشت قرمز،هیچ کمبودی در زمینه تامین گوشت قرمز ندارد و مازاد ۲۰ درصدی تولید خود را نیز به سایر استان‌های کشور ارسال میکند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر پایداری کامل و خودکفایی استان در تامین پروتئین دامی، گفت: حدود ۷۰ درصد گوشت تولیدی خراسان رضوی به دام سبک و ۳۰ درصد به دام سنگین اختصاص دارد.

رضا اشکانی‌فر با بیان اینکه ظرفیت‌های دامی استان فراتر از نیاز مصرف داخلی است، افزود: با توجه به اینکه ۲۰ درصد از گوشت تولیدی استان مازاد بر مصرف شهروندان و زائران است، این مازاد به استان‌های شمالی کشور و تهران ارسال و صادر می‌شود.

اشکانی‌فر تاکید کرد: خراسان رضوی با تکیه بر توان تولیدکنندگان و دامداران بومی هیچ‌گونه نیازی به واردات گوشت قرمز برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان ندارد مگر در شرایطی که بر اساس برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی ستاد تنظیم بازار کشور گوشت منجمد وارداتی با هدف کنترل و تنظیم قیمت‌ها در شبکه توزیع قرار گیرد.

مدیر امور دام جهاد کشاورزی خراسان رضوی در پایان با اشاره به وضعیت مناسب ذخایر راهبردی استان بیان کرد: با تمهیدات صورت‌گرفته به میزان کافی گوشت قرمز توسط اداره‌کل پشتیبانی امور دام استان ذخیره شده و در صورت احساس هرگونه نیاز در بازار، گوشت منجمد با کیفیت به سرعت به چرخه عرضه وارد خواهد شد تا آرامش و ثبات کامل در بازار پایدار بماند.

استان خراسان رضوی هم‌اکنون دارای بیش از ۱۵ میلیون راس جمعیت دامی است.