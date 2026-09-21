مجموعه شعر «غزلنوش»دومین کتاب علیرضا عسگری، در قالب نود و سه غزل و چهارده رباعی به چاپ رسیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این کتاب مجموعه شعری است که در قالب نود و سه تا غزل و چهارده رباعی به چاپ رسیده است.

نویسنده در این کتاب تلاش کرده که برای پیوند هرچه بیشتر حوزه ادبیات فارسی با پزشکی که شغل حرفه‌ای نویسنده است وارد یک دنیای تازه شود.

دکتر علیرضا عسکری، جراح برجسته و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، به شکلی منحصر‌به‌فرد به دنیای شعر وارد می‌شود.

برخلاف تصوراتی که شاعران را اغلب فارغ التحصیلان دانشکده‌های ادبیات و یا دانش آموزان رشته‌های انسانی می‌دانند، دکتر عسکری بر این باور است که هنر شعر محدود به این دو گروه خاص نیست. او معتقد است که همه هنر‌ها اکتسابی هستند و تنها با حضور جدی، مستمر و پیگیر می‌توان به عرصه‌های بالاتر هنر راه پیدا کرد.

برای دکتر عسکری، شاعری نه تنها به دانش آموخته شده در کلاس‌های ادبیات وابسته است، بلکه در دنیای شعر، فطرت شاعرانه نقش اصلی را ایفا می‌کند.

در حقیقت، این فطرت شاعرانه، هنگامی که با مطالعه مستمر در آثار نظم و نثر متون گذشته و حال و تأمل در دیگر هنر‌ها، به ویژه موسیقی، همراه شود، به رشد و بالندگی می‌انجامد و در نهایت شعری ناب و احساسی را به وجود می‌آورد.