دستگاه اتوکلاو مرکز خدمات جامع سلامت کلیشم با هدف ارتقای فرآیند‌های بهداشتی و استریل تجهیزات، خریداری، نصب و راه‌اندازی شد و آموزش‌های لازم برای بهره‌برداری از آن به کارکنان ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات بهداشتی و افزایش ایمنی فرآیند‌های استریل تجهیزات، دستگاه اتوکلاو مرکز خدمات جامع سلامت کلیشم خریداری و پس از نصب، راه‌اندازی و آماده بهره‌برداری شد.

در این فرآیند، کارشناسان مربوطه ضمن انجام مراحل نصب و راه‌اندازی دستگاه، آموزش‌های لازم در زمینه نحوه استفاده صحیح، بهره‌برداری و نگهداری از اتوکلاو را به کارکنان مرکز ارائه کردند.

راه‌اندازی این دستگاه با فراهم کردن امکان استریل اصولی تجهیزات و ملزومات پزشکی در محل مرکز، گامی در جهت بهبود فرآیند‌های بهداشتی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به مراجعان مرکز خدمات جامع سلامت کلیشم به شمار می‌رود.

اتوکلاو وسیله‌ای برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار آب است.