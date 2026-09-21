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دستگاه اتوکلاو مرکز خدمات جامع سلامت کلیشم با هدف ارتقای فرآیندهای بهداشتی و استریل تجهیزات، خریداری، نصب و راهاندازی شد و آموزشهای لازم برای بهرهبرداری از آن به کارکنان ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات بهداشتی و افزایش ایمنی فرآیندهای استریل تجهیزات، دستگاه اتوکلاو مرکز خدمات جامع سلامت کلیشم خریداری و پس از نصب، راهاندازی و آماده بهرهبرداری شد.
در این فرآیند، کارشناسان مربوطه ضمن انجام مراحل نصب و راهاندازی دستگاه، آموزشهای لازم در زمینه نحوه استفاده صحیح، بهرهبرداری و نگهداری از اتوکلاو را به کارکنان مرکز ارائه کردند.
راهاندازی این دستگاه با فراهم کردن امکان استریل اصولی تجهیزات و ملزومات پزشکی در محل مرکز، گامی در جهت بهبود فرآیندهای بهداشتی و ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده به مراجعان مرکز خدمات جامع سلامت کلیشم به شمار میرود.
اتوکلاو وسیلهای برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار آب است.