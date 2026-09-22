به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسابقاتی که با حضور ۵۶ ورزشکار از استان اصفهان برگزار شد و مچ اندازان اصفهان ۵۴ نشان رنگارنگ کسب کردند که نشان داد اصفهان با قهرمانان متعدد همچنان پایتخت مچ اندازی ایران است.

رقابت‌های مچ اندازی قهرمانی کشور در همه رده‌های سنی برگزار شد و تیم‌های اصفهانی ۵ عنوان قهرمانی تیمی هم کسب کردند و در این بین هم مچ اندازان استان اصفهان توانستند سهم بالایی هم در تیم‌های ملی داشته باشند.

مچ اندازان استان اصفهان حالا با حضور در تیم‌های ملی رده‌های سنی مختلف راهی رقابت‌های جهانی این رشته که به میزبانی هند برگزار می شود خواهند شد.