معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بر توسعه صنایع فرآوری، دسته‌بندی، بسته‌بندی و بازاریابی باهدف بازگشت ارزش افزوده محصول خرما به نخلستان‌ها و نخلداران استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم‌نسب با اشاره به برگزاری آیین اختتامیه جشنواره نخل و خرما در روستای غزاویه شهرستان کارون، ضمن قدردانی از مردم، شوراهای اسلامی، مسئولان اجرایی و فرمانداری کارون برای برگزاری این رویداد، اظهار کرد: خوزستان از ظرفیت قابل توجهی در تولید خرما برخوردار است و لازم است این ظرفیت به شکل مؤثرتری در مسیر رونق اقتصادی مناطق نخل‌خیز استان قرار گیرد.

وی افزود: توسعه اقتصادی حوزه خرما نباید به تولید و فروش محصول اولیه محدود شود؛ بلکه باید از مرحله برداشت تا فرآوری، دسته‌بندی، بسته‌بندی و بازاریابی داخلی و خارجی، زنجیره‌ای کامل و سودآور برای تولیدکنندگان شکل بگیرد.

ضرورت عبور از فروش خام خرما

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی در استان بیان کرد: آنچه برای نخلداران اهمیت دارد، افزایش سهم آنان از درآمد و ارزش ایجادشده در زنجیره خرماست؛ از این رو، باید زمینه تبدیل محصول خام به فرآورده‌های با ارزش افزوده بیشتر فراهم شود.

کاظم‌نسب الباجی ادامه داد: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان پیگیر تقویت چرخه فرآوری و بازاررسانی خرما است تا نخلداران بتوانند از ظرفیت بازارهای داخلی و خارجی بهره بیشتری ببرند.

پالایشگاه خرما در صنعت نیشکر

وی با اشاره به طرح پالایشگاه فرآوری خرما در خوزستان گفت: عملیات اجرایی این مجموعه در کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی آغاز شده است و این طرح با سرمایه‌گذاری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: این پروژه در چارچوب توافق‌های انجام‌شده در سفر رئیس‌جمهور و هیات دولت به خوزستان مطرح شد و اجرای آن می‌تواند به تجمیع، فرآوری و عرضه منسجم‌تر خرمای تولیدی استان کمک کند.

حمایت از نخلداران و اشتغال محلی

کاظم‌نسب الباجی با بیان اینکه توسعه صنایع فرآوری می‌تواند به پایداری اشتغال در مناطق نخل‌خیز منجر شود، گفت: ایجاد زیرساخت‌های صنعتی در کنار نخلستان‌ها، علاوه بر کاهش خام‌فروشی، فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال، فعالیت واحدهای کوچک و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با خرما فراهم می‌کند.

وی اظهار کرد: اگر محصول خرمای خوزستان با استاندارد مناسب، بسته‌بندی مطلوب و برنامه بازاریابی منسجم وارد بازار شود، منافع حاصل از آن بیش از گذشته به تولیدکنندگان و جوامع محلی بازخواهد گشت.

جشنواره‌ای برای معرفی ظرفیت‌های کارون

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، جشنواره نخل و خرما را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان کارون دانست و گفت: چنین رویدادهایی می‌توانند محصولات محلی را به مخاطبان بیشتری معرفی کنند و میان ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری، صنایع‌دستی و اقتصاد محلی پیوند ایجاد کنند.

جشنواره نخل و خرما در بخش مرکزی شهرستان کارون برگزار شد و غرفه‌های عرضه خرما، خارک، رطب، محصولات مرتبط با نخل و صنایع‌دستی محلی در آن برپا بود. شهرستان کارون، از مناطق دارای ظرفیت قابل توجه در تولید و فرآوری محصولات نخیلات خوزستان به شمار می‌رود.