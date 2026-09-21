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بومی‌سازی تجهیز تحریمی با عنوان پمپ روغن‌کاری تجهیزات

یک شرکت دانش‌بنیان تبریزی توانست تجهیزی تحریمی با عنوان پمپ روغن‌کاری تجهیزات با فشار بالا را بومی‌سازی کند. این تجهیز در صنایع نفتی و در برخی صنایع بزرگ مثل لاستیک‌سازی استفاده می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰- ۱۸:۴۲
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برچسب ها: بومی سازی ، شرکت دانش بنیان ، تبریز
 